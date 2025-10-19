Лидерът на МЕЧ: Ако Пеевски стане премиер, ще предизвика гражданска война

Снимка Булфото

Радостин Василев обяви какво ще се случи, ако Делян Пеевски наследи Росен Желязков като министър-председател.

Лидерът на МЕЧ е категоричен, че трябва да има нови избори, заради нестабилната коалиция, която управлява страната.

"Смяната на председателя на НС няма да реши проблемите в коалицията. Промените в министерски постове също няма да решат проблемите. По-скоро трябва нова конструкция да се направи, в която Борисов и Пеевски да останат извън властта. Това ще стане с поредица от избори, не с едни избори и с появата на нови субекти, с нови партньорства. Но желанието ни е да има избори. И не са нещо страшно изборите когато има социално напрежение, а то го има, защото хората са недоволни от това, което предоставят сегашната коалиция".

Василев допълни, че ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са официализирали коалицията помежду си.

"Трябва да разберем в сряда дали и Слави Трифонов е готов на такова официализиране, защото ако той го направи, остава на бунището на историята като един от най-големите политически предатели. Това, че Борисов и Пеевски са готови, поканени в Съвета за съвместно управление, ще са заедно, няма никакво съмнение. БСП са се навели до такава степен, че не биха били проблем. Единственият проблем е дали ИТН ще участва".

На въпрос дали е възможно Делян Пеевски да стане премиер Радостин Василев отговори:

"То е възможно теоретически, но на практика ще предизвика гражданска война. Да го знае и той".

