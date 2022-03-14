Ликвидираха още един висш руски военен в Украйна - полковник Сергей Порохня

Кадър Макс Алесберг

Командирът на 12-та гвардейска инженерна бригада полковник Сергей Порохня (Порохня Сергей Иванович) беше ликвидиран в Украйна.

Неговият некролог вече се появи онлайн от руска страна.

Трябва да се отбележи, че 12-та отделна гвардейска инженерна бригада е причислена към Централния военен окръг на Руската федерация и е базирана в Башкортостан в Южен Урал.

Задачите на такива бригади са по-специално създаването на понтонни прелези, минното дело и изграждането на укрепления.

Вижте списък на ликвидираните руски генерали и командири в Украйна -

https://defence-ua.com/people_and_company/likvidovani_generali_ta_komandiri_armiji_rf_v_ukrajini-6358.html

Да ладно, что ж тут печального? Командир #12оибр полковник Порохня Сергей Иванович успешно посетил Украину, познакомился с её туристическими достопримечательностями и гостеприимным населением https://t.co/tRL8nIValu #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/dKZyyau2i8 — Necro Mancer (@666_mancer) March 14, 2022

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg