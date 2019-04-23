Лиляна Павлова с брутален коментар за обвиненията, че има хотел в Испания: Или Парис Хилтън, или Доналд Тръмп са...

Лиляна Павлова направи брутален коментар в социалната мрежа по повод медийните публикации, че притежава хотел в Испания.

Ето какво написа Павлова в личния си профил във фейсбук:

„Или Парис Хилтън ми е направила подранил великденски подарък, или Доналд Тръмп е решил да ми завещае Trump International Hotel and Tower – това са единствените начини да съм се сдобила с хотел, без да подозирам!

Явно политическите ми опоненти съвсем се изчерпаха с аргументите, след като единственото, което им остава, е да измислят поредната опашата лъжа.”

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