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Лиляна Павлова с брутален коментар за обвиненията, че има хотел в Испания: Или Парис Хилтън, или Доналд Тръмп са...

23.04.2019 / 19:03 1

Лиляна Павлова направи брутален коментар в социалната мрежа по повод медийните публикации, че притежава хотел в Испания.

Ето какво написа Павлова в личния си профил във фейсбук:

„Или Парис Хилтън ми е направила подранил великденски подарък, или Доналд Тръмп е решил да ми завещае Trump International Hotel and Tower – това са единствените начини да съм се сдобила с хотел, без да подозирам!

Явно политическите ми опоненти съвсем се изчерпаха с аргументите, след като единственото, което им остава, е да измислят поредната опашата лъжа.”

 

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 35 минути)
Рейтинг: 28515 | Одобрение: 6785
СВИНЕТКА НЯМА НИЩО..САМО ЧАНТИ И КОЧИНКА..А ХОТЕЛЧЕТО Е НА СВЕКЪРВАТА..ПЕСТИЛА Е ОТ ЗАКУСКИ..ТАКА Е ..КОЙТО ПЕСТИ ОТ ЗАКУСКИ ..ИМА ХОТЕЛЧЕ..КОЙТО ПИЕ У КРЪЧМАТА И СМЪРДИ НА ЧЕСЪН ,ЧЕ И НЯМА НИЩО ОТ АКЪЛ..ЕСТЕСТВЕНО -НЯМА..ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ЧЕТЕНЕ НА КНИЖКИ..ДЕТСКИ..А АКО НЯМА ТЪЩА ИЛИ СВЕКЪРВА..НАПРАВО СИ Е ПРОПАДНАЛ СЕЛТАК..ИзплезванеУсмивкаУхилен

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