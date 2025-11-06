Лионел Меси може да играе в Турция под наем

Кадър Youtube

Ръководството на Галатасарай работи по сензационен трансфер на Лионел Меси. Според изданието "ФотоМач" грандът от Истанбул планира да привлече аржентинеца под наем за четири месеца, предава БНР.

Сезонът в МЛС приключва в началото на декември и се подновява през март. Меси обаче предпочита да играе през това време, за да е във възможно най-добра кондиция за световното първенство през следващото лято.

Наскоро дори Абдула Хамад, който е генерален директор на академията "Махд" за развитието на таланти и влиятелна фигура в саудитския футбол, призна, че от щаба на Меси са се свързали с месните ръководители, за да предложат голямата звезда да бъде привлечена под наем в някой от богатите клубове от Саудитска Арабия, за да поддържа формата си в този период. Самият министър на спорта е отказал това предложение.

Сега обаче пред Меси се открива нова подобна възможност.

