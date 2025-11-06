реклама

Лионел Меси може да играе в Турция под наем

06.11.2025 / 11:33 1

Кадър Youtube

Ръководството на Галатасарай работи по сензационен трансфер на Лионел Меси. Според изданието "ФотоМач" грандът от Истанбул планира да привлече аржентинеца под наем за четири месеца, предава БНР. 

Сезонът в МЛС приключва в началото на декември и се подновява през март. Меси обаче предпочита да играе през това време, за да е във възможно най-добра кондиция за световното първенство през следващото лято. 

Наскоро дори Абдула Хамад, който е генерален директор на академията "Махд" за развитието на таланти и влиятелна фигура в саудитския футбол, призна, че от щаба на Меси са се свързали с месните ръководители, за да предложат голямата звезда да бъде привлечена под наем в някой от богатите клубове от Саудитска Арабия, за да поддържа формата си в този период. Самият министър на спорта е отказал това предложение. 

Сега обаче пред Меси се открива нова подобна възможност.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 10 минути)
Рейтинг: 196609 | Одобрение: -1791
Aferimкомшу.Що да не? Рекламата работи.Надали ще го покани Лудогорец,защото комшиите щще направят данъчни облекчения,само и само да го привлекат,а тук даже обратното.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама