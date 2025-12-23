Лора Крумова: Мария Цънцарова е по-смела от всички нас. Срещу нея стои цяла корпорация и т.нар "дълбока държава"
23.12.2025 / 10:22 1
Кадър Фб
Лора Крумова също се включи в протестното пиене на кафе пред централата на БТВ в София.
И моята чаша е преляла, каза тя преди няколко дни и написа в социалната мрежа.
"Мария Цънцарова , по - смела от всички нас! С ясен и чист глас, когато срещу нея стои цяла корпорация и т.нар "дълбока държава" !", посочи тя.
