Лора Крумова: Мария Цънцарова е по-смела от всички нас. Срещу нея стои цяла корпорация и т.нар "дълбока държава"

23.12.2025 / 10:22 1

Кадър Фб

Лора Крумова също се включи в протестното пиене на кафе пред централата на БТВ в София.

И моята чаша е преляла, каза тя преди няколко дни и написа в социалната мрежа.

"Мария Цънцарова , по - смела от всички нас! С ясен и чист глас, когато срещу нея стои цяла корпорация и т.нар "дълбока държава" !", посочи тя.

 

Burton (преди 34 минути)
Рейтинг: 32543 | Одобрение: 3978
Патко, цънцарова е част от т.нар дълбока държава, т.е. на един от клоновете. Тя е техен "официоз". Същата е по-некадърна от теб като журналист, а ти беше доста некадърна, така че прави сметка! 

