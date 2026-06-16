Лукашенко: Ако Украйна нападне Беларус, няма да можем да удържим фронтовата линия. Извинявам се на Зеленски

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Украйна не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Al Arabiya, цитира OFFnews.bg.

Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната „като на длан“.

Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 километра.

„При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък“, подчерта Лукашенко.

Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е „неприемливо“, добави той.

Беларуският лидер също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Той посочи, че е отговарял на предполагаемо изявление на Зеленски, че Украйна е идентифицирала първите си 500 военни цели в Беларус, които биха могли да бъдат атакувани, ако режимът на Лукашенко влезе директно във войната на страната на Русия.

Всъщност не Зеленски, а командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди - Мадяр, говори за 500 цели на 26 май.

„Що се отнася до критиките си към Зеленски, е, може би прекалих в някои отношения. Ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за тези думи. Може би не е трябвало да говоря толкова остро за това“, заяви Лукашенко.

Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната.

Зеленски предупреди на 15 май, че Русия може да подготвя операции от беларуска територия срещу Украйна или срещу страна от НАТО. Украинските разузнавателни агенции продължават да регистрират опитите на Русия да въвлече допълнително Беларус във войната срещу Украйна.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски, в интервю за „Милитарние“, публикувано на 19 май, потвърди възможната заплаха от офанзива от Беларус. На 20 май, след заседание на щаба на Върховния главнокомандващ, Зеленски обяви, че военното ръководство на страната-агресор, Русия, разглежда пет сценария за разширяване на войната през Северна Украйна. Същия ден руското Министерство на отбраната обяви доставката на ядрени оръжия до полеви складове в Беларус като част от ядрените учения.

На 21 май СБУ обяви „безпрецедентни мерки за сигурност“ в регионите, граничещи с Русия и Беларус.

Редактор "Екип на Петел",

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