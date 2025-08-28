Лукашенко, докато копае картофи: Не искам да управлявам диктаторски Беларус, но няма друг вариант

Кадър Х

Беларуският президент Александър Лукашенко оправда диктаторския си стил на управление на 28 август 2025 г. - 31 години след като встъпи в длъжност. Днес той е най-дълго управлявалият европейски лидер. На среща, посветена на отглеждането на картофи, Лукашенко заяви, че не би искал да управлява страната "по авторитарен, диктаторски начин, но засега няма друга възможност", цитира думите му беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Той неведнъж е коментирал темата. През януари тази година Лукашенко обяви: "Да имаш диктатура като тази в Беларус, е по-добре, отколкото да имаш демокрация като тази в Украйна".

Картофеният диктатор

Днес диктаторът призова за активно участие на търговските вериги в организирането на съхранението и последващата продажба на картофи по време на работно посещение в Могилевска област.

В Беларус картофи се отглеждат предимно от фермери и от населението, а в по-малка степен - от селскостопански организации. Фермерите обаче разполагат с по-малки площи за отглеждане на картофи, но добивът е по-висок благодарение на стриктното спазване на технологичния процес. След проблемите с наличността на картофи в търговията през тази пролет беше взето решение за по-нататъшно увеличаване на площите, засети с тази култура, предава контролираната от държавата информационна агенция БелТа.

🥔 Lukashenko Justified His Dictatorial Style of Rule at a Meeting on Potato Farming



At a meeting on potato cultivation, Lukashenko said he “wouldn’t want to govern the country in an authoritarian, dictatorial way, but for now there’s no other option.”



The “Potato Führer” in… pic.twitter.com/kvTVM6Bhfg — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

