Лукашенко намекна, че водещ беларуски дисидент може скоро да умре

стоп кадър: Ютуб, Белта

Беларуският президент Александър Лукашенко потвърди днес, че 69-годишният дисидент Микола Статкевич е отново в затвора и намекна, че може "скоро да умре“, след като отказа да замине за Литва след голямо освобождаване на политически затворници.

Статкевич, който се кандидатира срещу Лукашенко за президент през 2010 г., трябваше да премине в Литва заедно с десетки други политически затворници, освободени по-рано този месец.

Но на границата той слезе от автобуса, който ги превозваше, и се върна в Беларус, където Лукашенко управлява от повече от три десетилетия, потискайки свободните медии и политическата опозиция.

Статкевич не е виждан оттогава, а съпругата му заяви пред АФП миналата седмица, че не се е чувала с него, отбелязва БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!