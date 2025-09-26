Любо Ганев каза как България ще бие Чехия на полуфинала
Кадър Нова тв
След победата на българския национален отбор над САЩ на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия.
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” актуалната форма на отбора, подготовката за утрешния двубой и огромния заряд, с който младите „лъвове“ влизат в мача.
„Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени – така им е казано. Те мислят за следващата ситуация, за всяко разиграване и дават максимума от себе си“, подчерта Ганев.
Според него българският отбор показва изключителна концентрация и воля за победа, а треньорският щаб полага всички усилия играчите да запазят спокойствие и фокус в ключовите моменти.
Предстоящият полуфинален съперник – Чехия – е отбор, с който не трябва да се подценява. „Щом са стигнали до полуфинал, значи са силен тим. Но най-важното е ние да си играем нашата игра“, заяви Ганев.
„Показахме, че можем да направим всичко. На това първенство е възможно всичко – видяхме го от мачовете досега“, допълни президентът на БФВ.
Ганев увери, че всички състезатели са в отлично здравословно състояние и психическото напрежение е значително намаляло след класирането на полуфиналите – мечта, която вече е реалност.
„Това беше тяхната мечта – да се класират за финали. Сега знаят какво ги чака и треньорският щаб ще направи всичко възможно да подготви мача технически на най-високо ниво“, увери той.
По думите на Ганев основата на този успех е заложена още при юношеските формации: „Един от факторите да стигнем до тук е, че имаме много силно поколение. Тези момчета още при подрастващите печелеха медали на всяко първенство, в което участваха.
