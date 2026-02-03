МВР: Има мотиви на секта. Собственикът на хижата се е представял за будистки лама

Кадър БТв

Убийството край бившата хижа Петрохан има мотиви на секта, това уточниха от полицията на брифинг пред медиите.

Сигналът за случилото се вчера е подаден от свидетел. От полицията увериха - работи се по абсолютно всички възможни версии. Има и още хора, които се издирват, във връзка с инцидента.

А днес bTV научи от свои източници, че във връзка с инцидента се разследва педофилска мрежа.

По наша информация назад в годините са подавани сигнали, включително до прокуратурата и Агенция за закрила на детето. Според информацията в тях непълнолетни и малолетни момчета са ходили във въпросната хижа на лагер, който е бил ръководен от собственика на имота, който не е сред жертвите.

Той е будист и се е представял за „лама“. Години наред е живял в Мексико.

Децата са били охранявани от въоръжени мъже. А съмненията на техни близки са, че са били насилвани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!