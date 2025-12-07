МВР: Над 20 автомобила спукаха гуми за часове на пътя Враца - Монтана

снимка: Булфото

Над двадесет автомобила са спукали гуми на път Враца - Монтана за последните 24 часа, казаха полицейски служители за БТА. Опасният участък е на около 10 километра след Враца в посока Монтана, а причината е голяма дупка на пътното платно в дясната лента.

Тази сутрин, около 6:30 часа в рамките на 10 минути три автомобила са попаднали в дупката, предава БТА. Допълнително ситуацията е била усложнена от гъстата мъгла. На място е пристигнал полицейски патрул, който е обезопасил движението.

По данни на служителите на реда само през изминалата нощ девет автомобила са били засегнати. От полицията са подали сигнал за опасния участък до Агенция „Пътна инфраструктура“.

