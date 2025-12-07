реклама

МВР: Над 20 автомобила спукаха гуми за часове на пътя Враца - Монтана

07.12.2025 / 10:30 2

снимка: Булфото

Над двадесет автомобила са спукали гуми на път Враца - Монтана за последните 24 часа, казаха полицейски служители за БТА. Опасният участък е на около 10 километра след Враца в посока Монтана, а причината е голяма дупка на пътното платно в дясната лента.  

Тази сутрин, около 6:30 часа в рамките на 10 минути три автомобила са попаднали в дупката, предава БТА. Допълнително ситуацията е била усложнена от гъстата мъгла. На място е пристигнал полицейски патрул, който е обезопасил движението.

По данни на служителите на реда само през изминалата нощ девет автомобила са били засегнати. От полицията са подали сигнал за опасния участък до Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 542528 | Одобрение: 101718
Един камион карал дупки от Враца за Монтана. Изпуснал една, върнал се да я вземе... и паднал в нея......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 32067 | Одобрение: 3962
Нека да позная, АПИ няма да са виновни и вината ще е единствено "несъобразената скорост" на шофьорите?

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама