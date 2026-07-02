МВР: Пеевски е летял до Дубай на частен полет със съдия Десислава Атанасова

Санкционираният по “Магнитски“ Делян Пеевски е летял заедно до Дубай заедно с бившата шефка на парламентарната група от ГЕРБ Десислава Атанасова, която сега е конституционен съдия Десислава Атанасова, предаде Медиапул

Полетът е осъществен на 5 април, 2024 година, само четири дни преди това Атанасова е встъпила като конституционен съдия

“Какво е правил Пеевски в Дубай, той може да каже най-добре, тъй като това е една от най-честите дестинации. Това, което ние ще направим е да изясним максимално какво е правил. За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ, след четири дни встъпващ, и санкциониран по глобалния закон Магнитски. Във всяка една цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси“, каза Демерджиев.

Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, но в същото време и депутат от ДПС, каза, че вътрешният министър разпространява "опашати лъжи".

За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личният ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Оттук нататък моят личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при положение че публичен ресурс не е ползван за моя личен живот", допълни той.

Припомняме, че сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност“, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид. В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация, цитира Новини.бг

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