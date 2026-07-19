МВР: Сблъсък между мотористите е причина за тежката катастрофа снощи във Варна, жена е с опасност за живота

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", И. Узунов

Вчера около 22:15 ч. е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с участието на три мотоциклета в района на стадион „Спартак“, бул. "Васил Левски" във Варна.

По първоначални данни тримата мотоциклетисти са се движели от бул. „Сливница“ към ХЕИ, когато първият от тях е задействал рязко спирачната система. Последвал е верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях са се разпръснали по пътното платно, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случайност в района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип.

При инцидента са пострадали трима души – жена на 34 години и двама мъже на 26 и 27 години.

Най-тежко е състоянието на 34-годишната жена. Тя е настанена в реанимация, в кома, на апаратна вентилация, без промяна в състоянието, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб.

Единият мъж също е настанен в реанимация. Състоянието му се подобрява, контактен е и е с контузия на белите дробове.

Другият е настанен в отделение по неврохирургия. Той е в съзнание, контактен е и е с травми на главата и гръдния кош, посочват от Полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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