МВР-Варна: Едната кола е преминала на червено при тежката катастрофа под Образцов дом
снимки: Булфото
От варненската полиция с подобности за сериозния инцидент от тази сутрин в морската столица.
Както по-рано съобщихме, два автомобила са се блъснали на кръстовището на бул. "Владислав Варненчик" и ул. „Георги Бенковски”.
След удара едната кола се забива в подлеза, а вратата на автомобила излита на метри и пада в самия подлез.
Ето какво съобщават от полицията за инцидента:
"На кръстовището на ул. Георги Бенковски и бул. Владислав Варненчик, в 9:55 часа е станало ПТП. По данни към момента л.а. шофиран от 48- годишна варненка е преминал на червен сигнал на светофара. От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен- без опасност за живота, а водачът на другата кола- варненец на 24 години, е с леки контузии."
