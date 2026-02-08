МВР-Варна: Едната кола е преминала на червено при тежката катастрофа под Образцов дом

Още по темата Тежка катастрофа във Варна: Кола се заби в подлеза под Образцов дом

снимки: Булфото

От варненската полиция с подобности за сериозния инцидент от тази сутрин в морската столица.

Както по-рано съобщихме, два автомобила са се блъснали на кръстовището на бул. "Владислав Варненчик" и ул. „Георги Бенковски”.

След удара едната кола се забива в подлеза, а вратата на автомобила излита на метри и пада в самия подлез.

Ето какво съобщават от полицията за инцидента:

"На кръстовището на ул. Георги Бенковски и бул. Владислав Варненчик, в 9:55 часа е станало ПТП. По данни към момента л.а. шофиран от 48- годишна варненка е преминал на червен сигнал на светофара. От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен- без опасност за живота, а водачът на другата кола- варненец на 24 години, е с леки контузии."

