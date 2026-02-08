Тежка катастрофа във Варна: Кола се заби в подлеза под Образцов дом

кадри: Мар Тин, Яна Христова, Виждам те КАТ - Варна

Тежка катастрофа преди минути във Варна.

За това съобщават очевидци.

Лек автомбил и джип са се блъснали на бул. "Владислав Варненчик" и ул. „Георги Бенковски”.

След удара лекият автомобил е с изцяло разбита предница, а джипът се е забил в подлеза.

На място има няколко екипа на полицията.

Няма информация за състоянието на пътниците.

Хора от района споделят, че точно на това място тежки катастрофи се случват доста често.

Все още няма информация за причините за инцидента и състоянието на шофьорите и пътниците в двата автомобила.

