МВР въвежда нови изисквания за пожарогасителите в колата

Министерството на вътрешните работи предлага съществени промени в изискванията за пожарогасителите в превозните средства у нас. Това става ясно от нов проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от пресцентъра на МВР на 25 май 2026 година.

Новите регулации предвиждат стриктни технически критерии спрямо тонажа на автомобилите, както и задължителна проверка на годността на устройствата по време на годишните технически прегледи (ГТП) с цел повишаване на пътната безопасност.

Според подготвяния от вътрешното министерство нормативен акт, леките и лекотоварните автомобили с тегло до 3,5 тона вече ще трябва задължително да бъдат оборудвани с поне един прахов пожарогасител, съдържащ минимум 1 кг прах. За по-тежките превозни средства критериите се затягат сериозно.

Автомобилите и товарните машини над 3,5 тона, както и пътническите бусове с до 16 седящи места, ще изискват наличието на пожарогасител с поне 2 кг прах. Това правило ще важи изрично и за ремаркетата с тегло до 10 тона.

Още по-голямо оборудване се предвижда за най-тежката категория превозни средства. Автобусите с над 16 места, превозните средства над 5 тона, товарните автомобили до 12 тона и тежките ремаркета ще трябва да разполагат на борда си с пожарогасител с минимум 6 кг прах.

Към момента в задължителния пакет за безопасност на всеки шофьор на пътя остават още обезопасителен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка и резервна гума.

Новите мерки вече карат голяма част от българските шофьори да проверят наличното си оборудване. Момчил Ангелов сподели пред bTV своите наблюдения: "Да си призная никога не съм обръщал внимание какъв точно пожарогасител имам. Не ми се е налагало да го ползвам. Оборудвана е колата с аптечка, резервна гума и пожарогасител. Да, предполагам, че отговаря на изискванията."

Ключовата промяна в наредбата обаче е свързана с въвеждането на строг контрол по време на периодичните инспекции на превозните средства. Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи пояснява, че макар над 70–80% от колите в момента да имат пожарогасители, те често не се проверяват: "Новият element е, че при преминаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да е с валиден стикер."

Обсъждането на новите правила съвпада и с притесненията на шофьорите, които пътуват често извън граница, особено към съседна Гърция, където контролът по пътищата е традиционно безкомпромисен. Момчил Ангелов допълва: "На мен лично не са ми сваляли номерата, но съм слушал от познати и приятели, че са им взимали книжката, сваляли са им номерата за нарушение от сорта на „без колан“."

Българските водачи трябва да бъдат изключително бдителни и за гръцките изисквания към автомобилните аптечки, които задължително трябва да съдържат точно 16 специфични артикула, сред които и огнеупорно одеяло.

"Знам, че имат изисквания за добавяне на нови артикули. Примерно имаше одеяло против огън, огнеупорно одеяло – знам, че това трябва да добавя. Знам, че имат изисквания за срок на годност – трябва да проверя" – посочва Ангелов.

В южната ни съседка аптечката задължително трябва да бъде поставена на леснодостъпно и незаключено място, като подлежи на редовна подмяна. При липса или непълно оборудване санкцията на място възлиза на 30 евро. Очаква се новите правила на територията на България да влязат официално в сила от 1 януари догодина.

