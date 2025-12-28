Макрон: Москва не се интересува от прекратяване на войната в Украйна

Кадър ютуб

Френският президент Еманюел Макрон каза, че поредната вълна руски удари по Киев показват, че Москва не се интересува от прекратяване на войната в Украйна, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

В телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски Макрон изтъкна "контраста между желанието на Украйна да гради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната си, която тя започна", посочиха от френското президентство.

По-рано днес Москва засипа Киев с дронове и ракети при поредната си атака срещу столицата, допълва АФП и БТА.

На среща днес в Халифакс със Зеленски канадският премиер Марк Карни каза, че "нападението срещу Киев показва колко важно е да подкрепяме Украйна в този труден час и да създадем условията за справедлив и траен мир и истинско (следвоенно) възстановяване (на Украйна)", предаде Укринформ.

По думите на Карни от страна на Зеленски тези условия са налице, "но е нужно Москва също да покаже желание за мир".

