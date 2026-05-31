Макрон: Пари Сен Жермен е огромна гордост за цяла Франция

Футболният отбор на Пари Сен Жармен, който в събота спечели за втори пореден път Шампионската лига след успех във финала срещу Арсенал след изпълнение на дузпи, "е огромна гордост за страната", каза президентът Еманюел Макрон, който прие тима в Елисейския дворец, съобщи АФП, цитирана от БТА.

"Като цяло ПСЖ последва Франция и вече има две звезди. Сега чакам от нашия национален отбор да сложи трета звезда на фланелките си", каза Макрон, визирайки започващото Световно първенство след броени дни. Президентът ще се срещне и с националите на Франция във вторник, което е преди заминаването им за Северна Америка. "Няма друг отбор в света, който да има толкова талант и да е натрупал подобен опит", категоричен е държавният глава.

"При всички положения сме невероятно горди, изключително горди от този отбор на ПСЖ, от президента, треньора му , целия щаб, капитана и всички играчи. Те направиха това, което за мнозина бе немислимо. Направиха го със сърце, със страст. Те накараха Париж и цялата страна да вибрират", каза още Еманюел Макрон.

