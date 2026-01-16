Макрон се появи с наранено око

Кадър Х

В четвъртък президентът на Франция Еманюел Макрон се появи с видимо увредено дясно око по време на новогодишното си обръщение към въоръжените сили във военновъздушната база Истр (в Югоизточна Франция).

Това съобщи в-к "Паризиен", цитиран от украинското издание „Европейска правда“, цитира Новини.бг.

Преди да започне речта си, Еманюел Макрон усети необходимост да обясни за наранения зрителен орган.

„Моля, извинете ме за непривлекателния вид на окото ми. Нищо сериозно“, увери той, след което се пошегува: „Просто го приемете като препратка към „Окото на тигъра“. За тези, които разбират намека, това е знак за решителност“.

„Окото на тигъра“ (Eye of the Tiger) е популярна песен на американската рок група Survivor от филма „Роки III“ от 1982 г. със Силвестър Сталоун в главната роля.

Представители на Елисейския дворец се опитаха да успокоят обществеността в коментар за изданието. Те отбелязаха, че според главния лекар на президента „това е просто малък кръвоносен съд в окото, който е кървял“.

В речта си Макрон говори за ключовите предизвикателства пред въоръжените сили през 2026 г. – от ускореното превъоръжаване на Франция и продължаващата подкрепа за Украйна до решението за изпращане на войски в Гренландия в знак на подкрепа за Дания.

"Une référence non volontaire à l'œil du tigre": Emmanuel Macron plaisante sur l'état de son œil lors de son discours aux armées pic.twitter.com/qlH7QaI2w7 — BFM (@BFMTV) January 15, 2026

