Максим Генчев към Пеевски: Преди 10 години те нарекох "Новия Левски", днес съм принуден да те помоля за бюджет за "Караджата"

Кадър Фб

Режисьорът Максим Генчев отправи открито писмо до политика Делян Пеевски, в което го моли за финансова подкрепа за предстоящия си филм, посветен на Караджата. В посланието Генчев припомня, че преди 10 години е нарекъл Пеевски „новия Левски“, тъй като единствената телевизия, излъчила филма му „Дякон Левски“, е била именно свързана с него, предаде Евроком

Режисьорът отбелязва, че през годините е бил критикуван за това сравнение, но днес е принуден да търси подкрепа от Пеевски, защото – по думите му – „турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите“.

Ето част от текста, публикуван от Генчев във Facebook:

„Преди 10 г. те нарекох ‘новия Левски’ от лоялност… В продължение на 10 г. всякакви сайтове ме плюха заради сравнението. Днес съм принуден да те помоля за бюджет за ‘Караджата’, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите… Аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!“

