Малена Замфирова е със счупвания на таза, бедрената кост и лопатката

стопкадър: Нова тв

Звездата на България в сноуборда Малена Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото. Това стана ясно днес, предаде "Фокус".



Припомняме, че 16-годишната ни спортистка бе пометена от пиян турист навръх 3-и март в чешкия курорт Шпиндлеров Млин.



16-годишната Замфирова първоначално бе наставена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.



Клиниката е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където пък спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден.



Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.



“Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията", допълни Ханоушова за iDnes.cz.



Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти. Те са започнали разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата да лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.



От Чешката спасителна служба вчера разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Храдец Кралове, която е от категорията “черна", е доста опасна и на нея неведнъж са ставали трагични инциденти. На 20 февруари там е загинала възрастна жена, която е била пометена от скиорка, като още се води разследване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!