Мълния изпепели 6 млн. шишета уиски в САЩ (видео)
Почти 6 милиона шишета уиски са били унищожени от мълния в САЩ.
Светкавицата е поразила склад на компания, произвеждаща бърбън в щата Кентъки. Електрическият заряд е предизвикал огромен пожар, а огнената стихия - погълнала 45 000 бъчви с алкохолната продукция, пише novini.bg.
Унищоженото количество е било равно на около шест милиона бутилки с обем 750 милилитра всяка. Според изчисления на информационната агенция "Блумбърг" размерът на материалните щети е могъл да достигне сумата от 300 милиона долара.
Освен това част от уискито се е изляла в местна река и водата е замирисала на бърбън.
Пожарът е бил потушен тази нощ българско време и е нямало пострадали.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!
ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html