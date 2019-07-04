Мълния изпепели 6 млн. шишета уиски в САЩ (видео)

Почти 6 милиона шишета уиски са били унищожени от мълния в САЩ.

Светкавицата е поразила склад на компания, произвеждаща бърбън в щата Кентъки. Електрическият заряд е предизвикал огромен пожар, а огнената стихия - погълнала 45 000 бъчви с алкохолната продукция, пише novini.bg.

Унищоженото количество е било равно на около шест милиона бутилки с обем 750 милилитра всяка. Според изчисления на информационната агенция "Блумбърг" размерът на материалните щети е могъл да достигне сумата от 300 милиона долара.

Освен това част от уискито се е изляла в местна река и водата е замирисала на бърбън.

Пожарът е бил потушен тази нощ българско време и е нямало пострадали.

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