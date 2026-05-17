Манол Пейков: Асен Василев сбърка, след като реши ПП и ДБ да се разделят

Кадър бТВ

Посочиха голяма грешка на лидера на ПП.

Демократично мислещите хора в България не са толкова много. Длъжни сме да отстояваме тази проевропейска линия. Трябваше да останем заедно. Това каза в „Тази неделя“ по bTV Манол Пейков, бивш депутат от ПП-ДБ, и член на Изпълнителния съвет на „Да, България“.

„Това решение беше взето от Асен Василев, той беше в правото си да го вземе. Ние от първия ден твърдим и продължаваме да настояваме, че това е грешка“, заяви Пейков относно раздялата между ПП и ДБ в парламента.

Той уточни, че не е разговарял с Асен Василев.

„По принцип винаги в една коалиция има и центробежни сили. Това са три отделни организации и е нормално да има, особено в такива кризисни моменти каквито са изборите“, смята Манол Пейков.

Според него първите ходове на правителството не дават много поводи за оптимизъм. Той даде пример с реакцията им за Комисията за имуществото на Делян Пеевски.

„Няколко дни след това, когато разбраха, че си направиха ужасно лош PR, решиха да му свалят охраната, но пак по един начин, който е командно-административен“, коментира Пейков.

Според него най-важният въпрос в момента е с Европа ли сме, или с Русия. Вторият важен въпрос е моделът „Борисов-Пеевски“, за който според Пейков Румен Радев също няма ясна позиция. Затова и уточни, че не е оптимист.

На въпрос има ли фаворит за кандидат за президент на предстоящите избори, Манол Пейков заяви, че има имена, които се обсъждат в демократичната общност.

„Мисля, че Андрей Гюров е добра кандидатура. Възможно е винаги да се измисли нещо друго“, каза той.

„Гюров беше безупречен и само за два месеца доби популярност, които мнозина не успяват за четири години“, допълни Манол Пейков, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!