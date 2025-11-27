Манол Пейков задели от заплатата си за гаранцията на варненския кмет

Снимка: Булфото

Скъпи приятели – След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си.

Това написа на личната си страница във фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише novini.bg.

Ето какво още сподели той:

"Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни.

Двеста хиляди лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно целта да е именно такава.

Предлагам да се пробваме да я съберем.

Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-силно от всеки жалък опит за авторитаризъм.

Ако искате да се включите – знаете сметката.

П.П. Аз току-що преведох 1000 от последната си депутатска заплата. Остават 199,000.

Благодаря ви за подкрепата и споделянето!

Колкото по-бързо съберем сумата, толкова по-скоро Благо ще се прибере у дома".

