Манол Пейков задели от заплатата си за гаранцията на варненския кмет

27.11.2025 / 20:12 3

Снимка: Булфото

Скъпи приятели – След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си.

Това написа на личната си страница във фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише novini.bg. 

Ето какво още сподели той:

"Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни.

Двеста хиляди лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно целта да е именно такава.

Предлагам да се пробваме да я съберем.

Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-силно от всеки жалък опит за авторитаризъм.

Ако искате да се включите – знаете сметката.

П.П. Аз току-що преведох 1000 от последната си депутатска заплата. Остават 199,000.

Благодаря ви за подкрепата и споделянето!

Колкото по-бързо съберем сумата, толкова по-скоро Благо ще се прибере у дома".

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Burton (преди 10 минути)
Рейтинг: 31685 | Одобрение: 4000
записите в афера показват колко "скалъпено" е обвинението... Да не говорим, че обвиненията не са само по казуса с пламенка. Мазол пейков се е объркал, благо не беше в затвора 6 месеца, а в следствения арест, където седят следствените. 6 състава определиха това той да бъде там. Може би да си алчен и да "даваш въздух" не е оферта...
0
0
kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 157416 | Одобрение: 17386
На сутринта мацката му казала:-Направи едно кафе или и това не можеш!!!;)Ухилен:devil:
0
0
kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 538019 | Одобрение: 100494
Манолчо излъгал една 20 годишна кифла да се оженят, като и представил документ от сексолог,  че е МПС – Може да Прави Секс.....Първата брачна нощ пълна трагедия....На другия ден мацката бясна при сексолога размахва листите и му държи сметка.....Аааа, чакайте госпожо.....Това МПС означава : Може да Пикае Само.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

