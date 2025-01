Кадър Х

"Може да се съгласят с тези условия, които устройват нас. Мога да предположа какви са условията, които да са приемливи за нас – безусловно признание на (украинските) земи, които са вписани в руската конституция (бел. ред. - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, които и до днес не са изцяло под ботуша на руската армия, които сме завледели до този момент. Одеса не – ние не я завладяхме, нашият президент не казва нищо за нея, питала съм го многократно. Всички искат Одеса, но чуйте – да не изхождаме от мечти, а от реалността. Искам и Одеса, и Киев, и Харков, и всичко, но е реалистично Тръмп да предложи и да приемем е тези земи, които са наши до момента на старта на преговорите". Това заяви най-вярната журналистка Путин – главният редактор на Russia Today Маргарита Симонян: 2021 г.

Симонян уточни – всичко до старта на преговорите, което е под руски военен контрол, остава за Русия. Създава се буферна зона от линията на активния фронт (на запад). Щяло да има и "някакви гаранции (за сигурност), на които никой няма да повярва, но нека ги има на хартия – като Украйна да не влиза в НАТО". На въпрос дали Украйна да е извън НАТО за 20 години или завинаги, руската пропагандистка отговори – то след 20 години може да го няма светът, ще се борим с изкуствения интелект (ИИ), цитира Актуално.

Най-важното от думите на Симонян, които показват опасенията на Путин и Кремъл от Украйна – да има гаранции, че Украйна няма да предприема атаки срещу Руската федерация и няма да има агресивно поведение, както и "да не потиска рускоезичното население – това го наричаме денацификация". Тя определи като "мечти" желанието в Украйна да има руски военни бази.

Интервюто на Симонян е знаково, защото в брифинг-обобщение отиващият си американски президент Джо Байдън напомни – не Путин, а аз отидох в Киев. Думите на Симонян са сигурен знак, че в Москва са съвсем наясно докъде могат да се прострат в амбициите си към момента

Simonyan is suggesting that Trump might accept handing over four Ukrainian regions to Russia in exchange for freezing the conflict. Echoing her mafia boss, she claims this reflects the "realities on the ground." However, three of these regions remain outside full Russian control,… pic.twitter.com/XaY0YnKxpI