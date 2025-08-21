Маргаритов разкри как може да се избягват трагедии с атракциони

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

След трагичния инцидент в Несебър, при което загина осемгодишното дете, властите се ангажираха да запълнят законодателните празноти в спешен порядък. Димитър Маргаритов обаче се опасява, че ако тръгнем по пътя да запълваме закони в нормативната уредба, това няма да реши проблема.

Причината според него е, че утре ще започнат да се предоставят нови услуги, за които ние няма да имаме написан текст в закона кой ги контролира и как ги контролира. По този начин пак ще се наложи да се вземат мерки.

Маргаритов изрази лично мнение какво трябва да се направи, за да се избягват трагедии с атракциони.

В прословутото съоръжение, което доведе до фаталния инцидент на плажа, там имаме лодка, имаме въжета, имаме колани, имаме парашут, сигурно и още 10 неща, които няма как да изброя, защото не зная. Вероятно за всяко едно от тях поотделно или за почти всички ще се окаже, че има стандарт за безопасност и някъде по институциите е разпръснат този контрол. Дали той е осъществен, това е друг въпрос, заяви Маргаритов.

Но нямаме цялостната картина и това според мен трябва да бъде направено. Да се сглоби тази картина и тогава да се види, ако нещо липсва, нека да се огледаме, има ли стандарти, които ние може да възприемем, не само от Европа, а и от други части в света. Това е нормална практика да бъдат запълнени тези празноти по отношение на техническата част. А не толкова да се опитваме да кажем: Ето сега понеже тази услуга ни се е видяла опасна и за нея ще измислим правила. Защото утре, пак казвам, ще дойде друга, за която няма да имаме правила и пак ще се чудим откъде да тръгнем и какво да направим, допълни по бТВ бившият председател на КЗП.

