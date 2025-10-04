Марина Кискинова: Не ми дадоха шанс да се сбогувам със зрителите

Кадър Фб

Марина Кискинова излезе с тъжен пост, след като бе махната като водеща на тотото.

Ето какво пише тя:

След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.

На последното ми предаване, миналия четвъртък,

новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за „закриване на щата“.

Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа „благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.

Не знаех, че това е последното ми шоу.

Никой не беше уведомен за това.

Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.

Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.

Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.

И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години.

