Мария Бакалова става част от кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България

Снимка Министерство на туризма

Номинираната за “Оскар” българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света.

На среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания.

„Имаме нужда от нашите успели и разпознаваеми личности, които да показват гостоприемния облик на България. С успехите си Вие насочихте вниманието на международната филмова индустрия към страната ни и допринесохте все повече чуждестранни продукции да я избират”, каза министър Димитров, цитиран от novini. bg.

Мария Бакалова сподели, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в неин предстоящ проект.

„Имаме красива и гостоприемна страна и трябва да я показваме пред възможно най-много хора. За това винаги с гордост разказвам за България“, каза актрисата, която бе отличена от министър Димитров със статуетка със златна роза като символ на страната ни.

Мария Бакалова е в България с именити професионалисти за снимките на международна филмова продукция, в която и тя самата участва в главната женска роля.

“Във всеки проект, в който влизам, се опитвам да предложа български екипи и локации от България. Включително и сега е така, и това е причината да съм тук в момента”, добави актрисата, информират от МТ.

Редактор "Екип на Петел",

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