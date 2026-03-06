Мария Цънцарова извади отново чашата, след която изхвърча от БТВ

Кадър Цънцарова, Фб

Мария Цънцарова се гримира за завръщането й.

Това става ясно от нейна публикация в социалната мрежа.

Вижда се отново и чашата й с надпис "Време е за промяна", макар и в друг стил. След показване на чаша с такъв надпис в ефира на БТВ тя се раздели с работата си.

Преди дни журналистка обяви своето завръщане с нов проект. Това тя направи със стори във фейсбук. В него тя качи видео, на което доста емоционално обяснява, че продължава с интервютата и журналистическата работа, предаде Пловдив.



Припомняме, че тя прекъсна взаимоотношенията си с телевизия bTV след скандал заради начина ѝ на водене.



Кадрите са заснети в университетска зала, а на заден план се вижда дъска и катедра. Доста развълнувано тя благодари за подкрепата на присъстващите:



"В момента, в който беше решено да ме няма, вие ми показвате, че има смисъл да ме има. Най-смислените репортажи, най-силните разследвания, ключови интервюта и въпроси предстоят в "Извън ефир", споделя тя.



Оказва се, че Цънцарова започва преподавателска дейност в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Ето какво официално споделиха оттам:



Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса "Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси.



Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време.



Вярваме, че "Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти.



Под информацията за новото амплоа продуцентът, който напусна bTV заради несъгласие с политиката в "Преди обед" Георги Тошев написа: "Браво! Силен отбор!"

