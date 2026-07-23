"Маркет ЛИНКС": Доверието към Радев пада

Кадър БТВ

Национално социологическо изследване разкрива противоречива картина: личното одобрение към премиера Румен Радев намалява, но партията му „Прогресивна България“ запазва убедителен преднина при евентуални предсрочни парламентарни избори. Проучването е проведено от агенция „Маркет ЛИНКС“ в сътрудничество с bTV сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез комбинирана методология от преки интервюта и онлайн анкета, цитира БТв.

Данните показват известно охлаждане в личния рейтинг на премиера. През май той е записал най-високото си одобрение от началото на 2026 г. — 56%, докато два месеца по-късно подкрепата за него се свива до 50%, според анкетата. Въпреки този спад, стойностите остават значително по-високи спрямо рейтинга на останалите политически лидери в България.

При хипотетичен предсрочен парламентарен вот партията на Радев - „Прогресивна България“ - би била убедителен победител с 39% от гласовете. Вторият политически субект остава далеч назад със събрани 14,4% подкрепа, според изследването.

Редактор "Екип на Петел",

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