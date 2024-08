Мъск: Думата "Роб" идва от "Славянин"

Пиксабей

Изключително странен коментар направи южноафриканският милиардер Елон Мъск в социалните мрежи.

"Произходът на думата „роб“ е славянски, което се отнася за белите хора, взети като роби", написа той.

На английски робство е “slave”, а славянин е slav.

Ето цитата от Мъск: "The origin of the word “slave” is slav, which referred to white people taken as slaves"

Че думите славянин и роб имат връзка е стара хипотеза, която обаче е доста спорна.

Ето какво казва науката: Славянското самоназвание е реконструирано в праславянския език като *словѣнинъ, мн.ч. *словѣне. В най-старите документи на старобългарски език от IX век е регистрирано самоназванието словѣне. Най-ранното споменаване на славяните е в творбите на Прокопий Кесарийски, живял и творил през VI век. В тях славянският етноним е предаден на гръцки като склави (Σκλάβοι), склавени (Σκλαβηνοί), склауени (Σκλαυηνοί), стлавени (Σθλαβηνοί) или склавини (Σκλαβῖνοι). Неговият съвременник Йорданес, който пише на латински, нарича славяните Sclaveni и твърди, че най-старото им название било венеди. Венедите са споменати през I век от Плиний Стари и Корнелий Тацит, а през II век – от Клавдий Птолемей

От средновековно-лат. Sclaveni (мн.ч.) възниква обратната производна sclavus „роб“ (ед.ч.), поради големият брой роби от славянски племена, продавани на тържищата във Византия и Зап. Европа, откъдето са съвременните форми в зап.-европ. езици. От балк.-лат. *sclavus са рум. şchei, алб. shqa „българин“, рум. МИ Şcheii Braşovului = нем. Belgerei, унг. Bolgárszeg „името на българския квартал в Брашов“.

