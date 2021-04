Масова стрелба във FedEx в Индианаполис: 8 убити

Снимка Pexels и Пиксабей

Поредна масова стрелба в САЩ.

Осем души са загинали при масова стрелба край сграда на FedEx в Индианаполис, съобщават световните медии. При открития огън има и много пострадали, които са откарани в различни болници, предава Нова тв.

Сред загиналите е и стрелецът, който се е самоубил, съобщават от полицията. На снимки, разпространени в социалните мрежи, се виждат много полицейски коли и линейки на паркинга пред сградата. Близки на служители изчакват в хотел, за да научат новини за роднините си.

Пострадал при инцидента заяви, че е видял мъж с пистолет, след като е чул няколко изстрела. Друг пострадал споделя, че когато стрелбата е започнала, племенницата му е била в колата му и е била простреляна в ръката.

Сградата на FedEx се намира в близост до летището в Индианополис. В четвъртък мъж откри огън пред летището в Сан Антонио. Той е бил застрелян от полицията преди да успее да рани някого.

Mass Shooting Reported At FedEx Facility In #Indianapolis, Indiana.(USA) At least 8 killed. pic.twitter.com/obEC7PsWCt