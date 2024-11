Масовият убиец и нацист Брайвик със знак Z на главата: Путин е най-големият защитник на европейците

Кадър Ютуб

Масовият убиец Андерш Брайвик подкрепя Русия.

Той си постави знака Z на обръснатата си глава за заседанието в съда в Норвегия и описа Путин като "най-големия защитник на европейците в световен мащаб".

Брайвик изби 77 души, но и се яви пред съда във вторник, като поиска предсрочно освобождаване и заяви, че атаките му са били "необходими". Според прокурора обаче той остава опасен и не трябва да бъде освобождаван.

През юли 2011 г. антимюсюлманският неонацист уби осем души с кола бомба в Осло и след това застреля 69, повечето от които тийнейджъри, в младежки лагер на Лейбъристката партия на остров Утоея, пише Актуално.

Това е вторият опит за условно освобождаване на Брайвик. Той е излежал 13 години от 21-годишна присъда, максималното към момента на присъдата наказание за престъпленията му. То може да бъде удължено, докато се смята, че представлява заплаха за обществото.

По-късно, разпитан от съдия Лена Фагерволд, Брайвик каза, че "22 юли е бил необходим", имайки предвид датата на своите атаки.

Брайвик носеше тъмен костюм, бяла риза и кафява вратовръзка. Двете страни на главата му бяха обръснати, за да образуват буквата "Z".

Буквата "Z" е символ на подкрепата за войната на Русия в Украйна, а Брайвик във вторник описа руския президент Владимир Путин като "най-големия защитник на европейците в световен мащаб", предаде БТВ.

Мерете Стамнешаген, чиято 18-годишна дъщеря Силие беше убита от Брайвик в Утоея, каза, че Брайвик не показва реални признаци на съжаление.

„Той има своя собствена картина на реалността“, каза тя пред Ройтерс от съдебна зала в Сандвика, предградие на Осло, където се излъчваше съдебното заседание.

Тя добави, че опитът му за условно освобождаване, шестият път, когато Брайвик се явява в съда, е бил труден за роднините на жертвите.

„Това ни връща обратно към 2011 г. ... Това е постоянно напомняне“, каза тя. „(Но) така работи нашата съдебна система и ние трябва да я уважаваме".

По-рано прокурорът Хулда Карлсдотир каза пред съда, че Брайвик не трябва да бъде освобождаван.

„Има ли опасност Брайвик отново да извърши престъпления срещу живота и здравето? Опасността е реална“, каза тя, добавяйки, че нов доклад за оценка на риска заключава, че рискът Брайвик отново да прояви насилие остава същият.

