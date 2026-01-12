Мая Манолова: Пикът на ценовия шок още не е настъпил

Снимка: Булфото

"Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв престои да се излее по улиците". Това заяви пред БНР Мая Манолова, "Изправи се. бг".

Тя обясни, че в сайта antispekula.bg, който формацията ѝ поддържа, има стотици сигнали за спекулативно повишаване на цените.

"От първите часове след влизането в еврозоната цените излетяха нагоре. Десетки сигнали за превалутиране на левче към евро за паркинги, детски атракциони, автомивки, химическо чистене, фризьорски салони, салони за красота.

Цените на храните, на лекарствата, на услугите продължават да се покачват и това е огромен проблем за българските граждани.

Предупреждавахме, че ако парламентът не предприеме законодателни мерки, които да озаптят покачването на цените, основно на хранителните продукти, на лекарствата, банковите такси и мобилните услуги, ще настане ценови терор за българските граждани. За съжаление, оказахме се прави. Цялата отговорност за бума на цените се носи от правителството на Бойко Борисов.

Още на 6 февруари внесохме Закон за пределните надценки на основни хранителни продукти, а след това написахме и закона "Антиспекула" за контрол на цените на основни хранителни продукти, на горива, на лекарства, на банкови такси, на мобилни и други услуги. Народното представителство обаче се занимаваше с други проблеми.

В петък изпратихме поредните писма до парламентарните групи с настояване да внесат нашите два законопроекта. Те можеха да приемат това законодателство. Не го направиха, защото имаше сериозен отпор от търговските вериги, от големите фармацевтични компании, от банките, от телекомите. България е единствената държава в Европа, която не е предприела нито една законодателна мярка, за да контролира цените".

Манолова обясни, че формацията й няма да бъде част от лява коалиция на изборите за нов парламент.

"БСП трябва да се извини, да се покае за коалицията с ГЕРБ. Няма друг начин, по който да се опита да си върне доверието на своите избиратели".

Тя коментира и очакванията за появата на президентска партия:

"Демокрацията е конкуренция. Да има състезание, да има субект, който да може да победи блока на статуквото".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!