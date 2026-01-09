реклама

Майка падна в шахта на улицата във Варна

09.01.2026 / 10:34 1

Жена от Варна разказа за ужасяващо преживяване в групата Забелязано във Варна.

Тя е паднала в шахта на улицата:

"Да си вървиш с детето по тротоара и да паднеш в шахта. Добре че не беше детето ,аз не мога да изляза от шахтата. Добре че беше съпруга ми. Звънах му и дойде с негов приятел и ме извадиха, сега съм с охлузено коляно и синина на бедрото.

Звънях на 112 и никой не се появи и дори не попитаха шахтата обезопасена ли е.", пише тя.

Съдебно медицинско и адвокат, съветва човек в коментарите.

Аз крак съм чупила от такова, падане, посочва друга.

Жалба в общината подайте. Моят случай е в Русе, дъщеря ми падна в шахта, веднага жалба и до няколко часа беше обезопасена и след няколко дни получих писмо от кмета. Адвокат също се свърза с мен,но се радвах,че детето ми е живо и здраво,с няколко драскотини само и се отказах да се занимавам.

 

Дедо (преди 3 минути)
Рейтинг: 24782 | Одобрение: 6932
Вярно - недопустимо е да има необезопасени шахти... Но - и другото е вярно: ежедневно ме "възсядат" предимно жени и млади момичета, забили нос в телефон и лъскат, лъскат дисплеите... И да - майки, разхождайки деца и не само по тротоари и градинки, но и на пешеходни пътеки... Което си е абсурд - телефона по-важен от детето, а забравих -и от кученцето....!!!!! 

