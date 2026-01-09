Майка падна в шахта на улицата във Варна

Гемини

Жена от Варна разказа за ужасяващо преживяване в групата Забелязано във Варна.

Тя е паднала в шахта на улицата:

"Да си вървиш с детето по тротоара и да паднеш в шахта. Добре че не беше детето ,аз не мога да изляза от шахтата. Добре че беше съпруга ми. Звънах му и дойде с негов приятел и ме извадиха, сега съм с охлузено коляно и синина на бедрото.

Звънях на 112 и никой не се появи и дори не попитаха шахтата обезопасена ли е.", пише тя.

Съдебно медицинско и адвокат, съветва човек в коментарите.

Аз крак съм чупила от такова, падане, посочва друга.

Жалба в общината подайте. Моят случай е в Русе, дъщеря ми падна в шахта, веднага жалба и до няколко часа беше обезопасена и след няколко дни получих писмо от кмета. Адвокат също се свърза с мен,но се радвах,че детето ми е живо и здраво,с няколко драскотини само и се отказах да се занимавам.

