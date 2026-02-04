Майката на Иво Калушев за момичето от съобщението му: Нека полицията да каже. Аз не знам дали е жив, или не

Кадър Фб

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност. Пред NOVA майката на мъжа заяви, че направеното от него било "жест на отвращение".

В третия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че „повече не може да издържа”. Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан". Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

„Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България”, заяви майката на Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

Според информация от разследващите преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче. „Не знам кое е това момиче. Нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата и тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде е, а сега искате подробности? Аз не знам дали е жив, или не”, заяви Димитрова-Майсторова.

От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа. „Няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си”, поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство. Междувременно продължава да се търси отговор и на въпроса дали институциите са реагирали навреме.

„Споразумението, което те имаха с МОСВ, подкрепяше, че тези хора имат държавна поддръжка. Името на тяхната организация - Национална агенция за контрол на защитените територии, не знам как е било регистрирано в съда, но звучи като на държавен орган”, смята Димитър Куманов от Сдружение „Балкана”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!