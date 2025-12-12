Мъж: Внесох 20 хиляди лева на банкноти по 100 лева в банкомата, парите ги няма по сметката в банката

Кадър Флагман

Сумата е внесена в банкомата на голяма българска банка на клон в ж.к. "Славейков"

"Внесох 20 хил. лева в банкомата в ж.к. "Славейков", но вече 12 дни парите не са постъпили по сметката ми, а всички, към които се обръщам, вдигат рамене."

Това твърди бургазлията Александър Жеков, който днес дойде в редакцията на Флагман.бг, за да разкаже за случая.

На 1 декември той подал сумата към веднинг брояча на банката. Използвал банкноти по 100 лева. След като ги депозирал, транзакцията така и не се отчела, обясни Александър, който потърси Флагман.бг, след като търпението му вече се е изчерпало.

Обичайната практика е още при внасянето машината да върне банкнотите, които не одобрява, ако има такива, и да издаде бележка. Това така и не се случило, което от своя страна поставя Александър в странна ситуация - няма доказателства за извършеното внасяне на парите, а от банката отказват да му предоставят видеозаписите от банкомата и охранителните камери.

По думите му, директорът на бургаския клон само се извинил, без да даде реално решение и отговор къде са парите и как ще се разреши казусът.

"На 1 декември, около 14:00 часа внесох във филиала на **** в ж. "Славейков" сумата от 20 000 лв. Банкнотите бяха само по 100 лв. Банкоматът прие 4 транзакции и блокира, без да ми издаде бележка. Охраната на клона беше на място, предполагам и той видя. Незабавно се обърнах към служителите на банката, които ме успокоиха. Посъветваха ме да се прибера и обещаха, че ще ми позвънят, тъй като и друг път се е случвало. Твърдяха, че трябвало да изчакат колега от София, който да отвори банкомата", разказа Александър пред Флагман.бг.

