Мъж е ударил Ивайло Мирчев в "Лозенец"

Булфото

Един мъж е задържан, след като е ударил лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец". Според източници на bTV причината за нападението е спор за неправилно паркиране между депутата и задържания.

Новината гръмна преди около час и бе съобщена паралелно от няколко различни издания.

Според данните инцидентът станал вчера в столичния кв. "Лозенец", където депутатът живее. Прибирайки се към дома си Мирчев направил забележка за неправилно паркиране на млад мъж, работещ като доставчик, пише Флагман. Той утчиво му обяснил, че му е необходимо малко време, за да си свърши работа и призовал политика за търпение.

Ивайло Мирчев обаче извадил телефона си и започнал да го снима. Това раздразнило снабдителя и той стоварил няколко плесника във физиономията на Мирчев.

От своя страна шефовете на вътрешното ведомство серизали Четвърто РПУ и то започнало незабавна работа по случая.

За отрицателно време полицаите установили мъжа, който шамаросал Мирчев, и набързо го прибрали в ареста за 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!