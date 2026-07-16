Мъж хвърли дървена маса по детска количка с бебе
снимка: МВР
45-годишен мъж от село Микрево е задържан, след като хвърлил дървена маса, която ударила детска количка със 7-месечно бебе. Това съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 19:30 часа на 15 юли в двор на къща в село Микрево.
По данни на разследването мъжът хвърлил дървена маса, която ударила детската количка, в която се намирало 7-месечното дете, предаде "Дарик".
Бебето е прегледано от медицински екип и е освободено за домашно лечение, тъй като не са установени сериозни наранявания.
45-годишният мъж е задържан със заповед за срок до 24 часа.
За случая е уведомена компетентната прокуратура, а по случая е образувано досъдебно производство.
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