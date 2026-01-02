Мъж издъхна пред верига на "Лъвов мост" в София

Булфото

Огромна трагедия се е случила днес в супермаркет до пл. "Лъвов мост" в София. Това алармира пред Блиц очевидец на инцидента.

По думите на читателя ни един от клиентите на магазина, докато е напускал обекта, му е прилошало, паднал и издъхнал на място пред погледите на другите пазаруващи.

Все още не е ясно какво точно се е случило.

