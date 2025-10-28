Мъж отиде до изоставения си парцел от 1991 г. и откри построена къща за 1,3 млн. евро

Кадър Гугъл мапс

Земята е била незаконно продадена чрез фалшификация на документи

Американският лекар д-р Даниел Кенигсберг е силно изненадан, когато се връща на парцела си, закупен през 1991 г., и вижда построена къща. Той разбира, че земята е била „продадена“ на строители чрез измамник от Южна Африка. Лекарят купува парцела, който се намира точно до родната му къща, предаде БТВ

През 2023 г., когато се завърнал в родния си град, той бил потресен да открие къща с четири спални, оценена на 1,3 милиона евро, издигната върху неговия парцел без негово знание. През годините д-р Кенигсберг е отказвал множество оферти за продажба на земята, планирайки да я предаде на бъдещите поколения в семейството си, пише LAD bible.

Адвокатът по защита на потребителите Кевин Кнойпър коментира в TikTok, че измамникът вероятно е подправил името на д-р Кенигсберг и го е използвал за „пълномощно“, което му позволявало да подписва правни документи от негово име. Според него, в много окръзи е лесно да се провери кой е реалният собственик на даден имот, което улеснява подобни измами. Измамникът е регистрирал адрес в Йоханесбург и дори е изготвил фалшив паспорт с неверни данни, за да убеди строителите, че имат работа с истинския собственик.

Д-р Кенигсберг завел дело срещу строителите през лятото на 2023 г., което продължило почти година, преди да бъде окончателно разрешено през април 2024 г. Макар условията на споразумението да не са оповестени публично, се знае, че лекарят е получил обезщетение. Междувременно имотът бил продаден за около 1,2 милиона евро.

