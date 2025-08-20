Мъж поругава системно храм "Преображение Господне" във варненския квартал "Младост"

снимка: Митрополия Варна

Сигнал за системни набези спрямо храм "Преображение Господне" във варненския кв. "Младост" подаде в Радио Варна църковният певец Андрей Петков. Извършител е мъж на видима възраст между 30 и 40 години. В тъмната част на денонощието, когато параклисът е затворен, мъжът идва заплюва портата му и я залива с течност, която носи в бутилка. Това разказа Петков, позовавайки се на видеозаписите от камерите, които от църковната общност са се принудили да поставят, за да проследят кога и как се случват вандалските прояви.

Чуват се и ругатни, а течността която излива смятаме, че е урина, съдейки по миризмата, която се разнася впоследствие. Набезите откриват най-често клисарките, които отварят и поддържат малкия православен храм, допълни още Петков. Той сподели, че вече има подаден сигнал в Трето РПУ и се надяват извършителят скоро да бъде разкрит. Отец Петко Минчев, служещ в параклиса допълни, че за първи път този инцидент се е случил през февруари т.г. Оттогава са се принудили освен да сложат видеонаблюдение с интернет, за да имат доказателствен материал, но също и да сменят вратата на параклиса, който на 6-ти август-Преображение Господне имаше храмов празник.

От пресцентъра на ОДМВР-Варна потвърдиха за Радио Варна, че се работи по случая и апелират всеки, който има някаква информация да я подаде на тел.112 или в Трето РПУ-Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!