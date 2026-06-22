Мъжът, чието тяло бе открито до Лъвов мост, убит за 40 евро?

Снимка: Булфото

Тридесет и шестгодишният мъж, чието тяло бе намерено на Лъвов мост в София, вероятно е загинал заради спор за 40 евро.

Това заяви жена, която твърди, че е била свидетел на трагичния инцидент, станал днес на ключовото кръстовище в столицата, пише novini.bg.

"Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40€ толкова ли струва един човешки живот?", написа Р. Александрова във фейсбук.

"За щастие имаше патрул на няколко метра веднага съобщих и извършителят беше задържан на място. За съжаление не знам какво е състоянието на пострадалия и се надявам да е жив и да получи необходимата помощ. Изключително тежка гледка. Пазете се и не подминавайте подобни ситуации без да сигнализирате на полицията", добави тя в социалната мрежа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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