Мъжът, укривал Васко Михайлов в блока в София: Постоянно гледаше през прозореца

Булфото

Появиха се нови подробности излизат около акцията на ГДБОП и ДАНС, при която беше задържан издирваният повече от 10 месеца прокурорски син Васил Михайлов.

По информация на GlasNews.bg Михайлов се е укривал близо седмица в апартамент в столичния квартал „Свобода“, собственост на 25-годишен мъж с криминални регистрации.

Изданието успяло да се свърже с него за коментар, като запазва самоличността му в анонимност от съображения за сигурност.

„Обади ми се от непознат номер преди няколко дни. Каза, че има нужда от място, където да остане за кратко. Когато слязох пред блока и го видях, честно казано, едва го познах“, разказва мъжът.

По думите му външният вид на Васил Михайлов бил напълно променен.

„Беше с огромна брада, косата му беше дълга, а и беше качил килограми. Носеше шапка и суичър почти през цялото време“, твърди той.

Мъжът разказва още, че през повечето време Михайлов стоял в апартамента и избягвал да излиза.

„Постоянно гледаше през прозореца. Имаше чувството, че го следят. Вечер ставаше по-спокоен, но през деня беше много напрегнат“, споделя той.

По информация на изданието храна основно е била поръчвана късно вечер, а телефоните, които Михайлов използвал, били сменяни често.

Според разказа акцията е започнала малко преди 22 ч.

„Чух силно тропане по вратата и буквално след секунди всичко беше пълно с полицаи. Изкараха го на земята и му сложиха белезници. Не е оказал съпротива“, разказва още мъжът. По думите му спецчастите извели Васил Михайлов пред блока.

След ареста той също е бил отведен за разпит.

„Цяла нощ давах обяснения. Питаха ме откога е при мен, кой го е посещавал и дали знам къде е бил преди това“, твърди той.

По информация на източници на медията разследващите проверяват и възможна мрежа от хора, помагали на Михайлов по време на укриването му. Има данни, че сред проверяваните лица има както криминално проявени, така и хора, свързани с институции в Перник и София.

