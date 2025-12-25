Мъже в черни роби стреляха с пушки в казино навръх Коледа, има ранен
Снимка: Булфото
Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово вчера - 24 декември.
Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонала, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.
Когато единият от мъжете започнал да стреля, клиентите на казиното наскачали и ги подгонили с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.
Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.
Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите, съобщи Struma.com, цитиран от novini.bg. Той е от Хаджидимово.
Казиното е собственост на столични бизнесмени.
