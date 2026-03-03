Меденруднишкият Рамбо направи нов удар - масиран атакува сейф с 3500 евро

снимка: Булфото

42-годишният бургазлия през целия си съзнателен живот се е замимавал основно с криминални прояви.

Култовият гангстер Р. Ч., известен като меденруднишкия Рамбо, направи нов удар, но пак загази, научи Флагман.бг.

42-годишният бургазлия, който през целия си съзнателен живот се е занимавал основно с криминални прояви – от разпространение на наркотици до грабежи, бе задържан за поредната кражба и се очертава отново да бъде пратен „на топло“.

Флагман.бг научи, че на 28 февруари той влязъл маскиран в игрална зала 777, намираща се в бургаския ж.к.“Меден рудник“, атакувал сейфа, който се оказал незаключен и задигнал оборота от 3500 евро. Но не подозирал, че в обекта имало толкова много камери, а и самият той е познат на всяко едно ченге в района.

Вследствие на бързата реакция на Четвърто РУ Райчо е задържан. Той е направил пълни самопризнания. За щастие на собствениците на залата парите още били непокътнати. Хората, които го познават, са категорични, че ако операцията се била забавила още малко - в меденруднишкия Рамбо нямало да остане и една стотинка.

Собствениците на залата не са случайни и Р. едва ли втори път ще посегне към техен обект.

Бандитът, живеещ на меката на крими контингента в Бургас – ул. "Алек Мак", където буквално всеки втори се занимава с нещо незаконно, е стар познайник на органите на реда.

Преди няколко години Флагман.бг писа как той нападна и преби свой клиент, вземащ наркотици от него. Тогава бе осъден на 2 години и 7 месеца затвор.

