Медведев: Доставката на „Томахоук" за Украйна може да свърши зле най-вече за Тръмп

Булфото

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отправи нов залп срещу американския лидер Доналд Тръмп по повод заплахите му да предаде крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, ако Русия не спре войната.

„Евроком“ предава цялостното изявление на бившия руски президент, публикувано в Telegram (със снимката по избор на Медведев):

Тръмп заяви, че ако руският президент не разреши украинския конфликт, „това ще свърши зле за него“. Накратко, той отправя тази заплаха за сто и първи път.

Ако „бизнес миротворец“ се отнася до „Томахоуките“, фразата е неправилна. Доставката на тези ракети може да завърши зле за всички. И най-вече за самия Тръмп.

Казвано е сто пъти, по начин, разбираем дори за звездно-линейния човек (Stars and Stripes, от флага на САЩ – бел. ред.), че е невъзможно да се различи ядрена „Томахоук“ от конвенционална в полет. Няма да ги изстрелва бандеровски Киев, а именно САЩ. Да се разбира така: Тръмп. Как да отговорим на Русия? Точно така!

Човек може само да се надява, че това е поредната празна заплаха, породена от продължителни преговори с накокаинения клоун. Като изпращане на ядрени подводници по-близо до Русия. Е, знаете как става: подводница изплува в степите на Украйна

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!