Медведев: Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Русия

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Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Руската федерация и е заинтересован от прочистването на политическото поле в републиката, заявява председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предава РИА Новости.

В неделя Медведев определи искането за отнемане на имунитета на лидера на партията "Процъфтяваща Армения“ Гагик Царукян като нов етап в репресиите срещу представителите на арменската опозиция. Председателят на партията отбеляза, че Западът буквално е поставил държавния апарат на Армения на ръчно управление, пише novini.bg.

"За Армения ще бъде изключително трудно да се отърве от такъв диктат. И това е обяснимо – като разглежда републиката единствено като инструмент за борба срещу Русия, Западът е най-заинтересован от прочистването на политическото поле от всички сили, които се застъпват за здрави отношения между Москва и Ереван“, заявява Медведев. Коментарът на председателя на партията е публикуван от пресслужбата на "Единна Русия“.

Според окончателните резултати от изборите, публикувани на 14 юни, в новия парламент на Армения ще влязат три политически сили. Управляващата партия "Граждански договор“ спечели 64 мандата, а блоковете "Силна Армения“ и "Армения“ – съответно 29 и 12. Партията на премиера Никола Пашинян ще може самостоятелно да сформира правителство. Партията "Процъфтяваща Армения“ не успя да преодолее 4-процентната бариера според резултатите от изборите на 7 юни и не влиза в новия парламент, сочат окончателните данни на арменската Централна избирателна комисия.

Редактор "Екип на Петел",

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