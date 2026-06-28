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Медведев: Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Русия

28.06.2026 / 13:56 4

Кадър Ютуб

Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Руската федерация и е заинтересован от прочистването на политическото поле в републиката, заявява председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предава РИА Новости.

В неделя Медведев определи искането за отнемане на имунитета на лидера на партията "Процъфтяваща Армения“ Гагик Царукян като нов етап в репресиите срещу представителите на арменската опозиция. Председателят на партията отбеляза, че Западът буквално е поставил държавния апарат на Армения на ръчно управление, пише novini.bg.

"За Армения ще бъде изключително трудно да се отърве от такъв диктат. И това е обяснимо – като разглежда републиката единствено като инструмент за борба срещу Русия, Западът е най-заинтересован от прочистването на политическото поле от всички сили, които се застъпват за здрави отношения между Москва и Ереван“, заявява Медведев. Коментарът на председателя на партията е публикуван от пресслужбата на "Единна Русия“.

Според окончателните резултати от изборите, публикувани на 14 юни, в новия парламент на Армения ще влязат три политически сили. Управляващата партия "Граждански договор“ спечели 64 мандата, а блоковете "Силна Армения“ и "Армения“ – съответно 29 и 12. Партията на премиера Никола Пашинян ще може самостоятелно да сформира правителство. Партията "Процъфтяваща Армения“ не успя да преодолее 4-процентната бариера според резултатите от изборите на 7 юни и не влиза в новия парламент, сочат окончателните данни на арменската Централна избирателна комисия.

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Коментари
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Серж (преди 13 минути)
Рейтинг: 242975 | Одобрение: 49205
Горане, ти сериозен ли си?...
1
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Burton (преди 26 минути)
Рейтинг: 41197 | Одобрение: 3612
горане, толкова глупости си изписал, че е срамно, освен ако не си умствено изостанал... 
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2
Горан (преди 54 минути)
Рейтинг: 15916 | Одобрение: -5639
не знам арменците по какъв лед вървят, ама леда под русия вече се спука, и русия вече не е пълноценна държава а имитиращ продукт (бутафорна държава), в момента в русия няма бензин и дизел или се продават при тежки ограничения, десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране, в крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен.От самото начало зеленски пое ролята на чърчил, в първия ден на войната каза на западните сили не ми трябва самолет да се евакуирам трябват ми муниции да се бия. Това е директна препратка към реч на Чърчил в качеството му на министър-председател когато всичко изглежда загубено и всички го натискат да отиде да се моли на Хитлер,Д днес Зеленски вече минава от Чърчил през 1940 към Чърчил през 1943 година. Вече не е отбраняващият се донякъде обречен герой. Вече е световният лидер, нахлузил примка върху вратовете на своите противници и затягащ я точно толкова и точно тогава, когато той реши. Той е онзи който в свят доскоро без правила, създава правила. И принуждава останалите да играят според тях.Междувременно Зеленски затвори в клетка и беларуския диктатор Лукашенко. Преди седмица му даде ултиматум или изключваш станциите, които от твоята територия насочват руските дронове да удрят цели по моята територия, или ние ще ги изключим.Зеленски напрегна ситуацията, за да накара Лукашенко да избира между силния и слабия - между Зеленски и Путин. Кого избра опитният Лукашенко,избра  Зеленски.И на края какво ще стане с русия,Руската армия в Крим, оставена без снабдяване, ще последва съдбата на всички армии преди нея попадали в това положение, на татарите в края на 18-ти век, на руската армия по време на Кримската война в средата на 19-ти век, на белогвардейците на Врангел през 1920 година, на съветската армия през 1941 година, на германската армия през 1943 година.Тази съдба е КАПИТУЛАЦИЯ, Камбаната не бие само в прослава на украинския народ. Камбаната вече бие за края на Русия.
да ама не
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 41197 | Одобрение: 3612
Арменците вървят по доста тънък лед.

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