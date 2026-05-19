Медведев за Балтийските страни: Малки кученца, идиоти, мозъците им са много малки, умиращи държави
Кадър Ютуб
Балтийските държави са "малки кученца, които обичат да джафкат силно по големите, за да засилят авторитета си". Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, цитира Нюз.бг.
"Наскоро идиотите от така наречените балтийски държави отново избухнаха в силен, русофобски лай", написа той в Telegram.
Критиките на Медведев бяха насочени към естонския външен министър Маргус Цахкна за твърдението му, че Украйна е успешна на бойното поле, и към литовския външен министър Кястутис Будрис за предложението за пробив към Калининград.
"Разбираемо е: мозъците им са много малки", написа той.
Медведев твърди, че "ако имаха по-големи мозъци", "пламенните умиращи държави" щяха да се позоват на член 5 от Вашингтонския договор срещу "страна 404 [Украйна]".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!