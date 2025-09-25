реклама

Медведев заплаши: Уродът наркоман и САЩ да знаят: Русия може да приложие оръжие, от което няма да ви спаси и бомбоубежище

25.09.2025 / 15:49 2

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.

Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие, предаде Евроком.

„Киевският наркоман заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира бомбоубежището, за да се скрият, когато той използва далекобойно американско оръжие. Уродът трябва да знае друго: Русия може да приложи такова оръжие, от което бомбоубежището няма да помогне. И американците трябва да помнят това,“ коментира Медведев.

Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.

 

0
0
Ко? Не! (преди 2 минути)
Рейтинг: 21160 | Одобрение: -1710
Наздраве Ухилен
0
0
Горан (преди 8 минути)
Рейтинг: 14505 | Одобрение: -5250
пак е прекалил с водката книжния воин
да ама не

